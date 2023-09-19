Нобелевский лауреат предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

Проведение ядерных испытаний, будь то в атмосфере или под землей, несет за собой серьезные угрозы для окружающей среды и жителей местности. Эту тревожную проблему подчеркнула Алисия Сандерс-Закре, координатор политики и исследований организации ICAN, лауреата Нобелевской премии мира.

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По словам Сандерс-Закре, даже при проведении ядерных испытаний в подземных туннелях, ситуация не улучшается: происходит выброс радиоактивных газов, а мощная взрывная волна способна вызвать землетрясения и разрушение ландшафта. Эти последствия не ограничиваются местностью испытаний и оказывают долгосрочное воздействие во всемирном масштабе.

Кроме того, ICAN информирует о работе, ведущейся в рамках Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятого в 2017 году. Эта инициатива направлена на оказание помощи жертвам ядерных испытаний и применения ядерного оружия и возглавляется двумя странами, Казахстаном и Кирибати, которые сами пережили ужасные последствия таких событий.

Следует также учесть, что весной 2022 года северокорейские власти начали восстанавливать свой ядерный полигон в Пунгери, а летом 2023 года в Белом доме высказали возможность провести первое ядерное испытание за последние шесть лет. Это вызывает серьезную тревогу в мировом сообществе, учитывая, что Пхеньян объявил о добровольном моратории на ядерные испытания в 2018 году и провел демонстрационный взрыв входов в шахты на ядерном полигоне. Последнее ядерное испытание северокорейские власти проводили в 2017 году, и с тех пор обстановка оставалась напряженной.