Стало известно о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, намерен провести встречу с известным американским предпринимателем Илоном Маском в Нью-Йорке с целью обсуждения возможных инвестиционных перспектив, как сообщается в информационном отчете от TGRT Haber.

реклама

Отмечается, что турецкий лидер находится в Соединенных Штатах с насыщенной дипломатической программой, где выделяется встреча с Илоном Маском. Ожидается, что на этой важной встрече будут рассматриваться потенциальные инвестиции Маска в Турцию, важные для развития страны.

Ранее Сенат США начал расследование, связанное с отказом Илона Маска включить Stralink в Крыму для Украины в 2022 году. Отмечается, что Комитет активно проводит расследование этого вопроса с учетом национальных интересов, и отчеты о применении Starlink выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности, как сообщает агентство Bloomberg.