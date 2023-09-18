Ким Чен Ын обсудил с Россией возможность сотрудничества в гидроэнергетике

Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, во время своего визита в Россию, выразил интерес к возможному сотрудничеству с этой страной в области гидроэнергетики. Об этой встрече сообщил Александр Мацегора, российский посол в Пхеньяне, который сопровождал главу КНДР в путешествии по Дальнему Востоку. В рамках одной из встреч Ким Чен Ын задал конкретные вопросы по сотрудничеству в области гидроэнергетики и попросил поддержку после возвращения посла в Пхеньян для выполнения своих обязанностей.

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Александр Мацегора подчеркнул, что это обсуждение было направлено на будущие перспективы и включало в себя конструктивные планы. Это свидетельствует о глубоком интересе Ким Чен Ына к развитию сотрудничества между Россией и Северной Кореей в сфере гидроэнергетики.

Ранее Сергей Лавров, глава МИД РФ, подтвердил обязательство России продолжать развивать стратегическое взаимодействие с Северной Кореей, несмотря на санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Пхеньяна. Это подчеркивает готовность России к укреплению равноправных отношений с Северной Кореей в сфере энергетики и не только.