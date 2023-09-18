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Белый дом: КНР проявляет интерес к возобновлению военного взаимодействия с США
В США заявили об интересе Китая к восстановлению военных контактов

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Китайская Народная Республика (КНР) проявила интерес к возобновлению военных контактов с Соединенными Штатами, как было объявлено на специальном брифинге представительницей Белого дома.

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"После визита бывшей спикерши Палаты Представителей США, Нэнси Пелоси, на Тайвань в прошлом году, многие каналы военного взаимодействия между КНР и США были временно приостановлены. В настоящее время мы активно работаем над возобновлением некоторых из этих связей", - подчеркнула официальный представитель Белого дома, отметив, что Соединенные Штаты уже заметили ограниченные признаки интереса со стороны Китая в этом направлении.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности, Джейк Салливан, провел переговоры с главой Министерства иностранных дел Китая, Ван И, на Мальте 16-17 сентября, однако детали этих встреч не разглашались.

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