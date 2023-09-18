Францию призвали прекратить финансирование Украины

Лидер французского правого политического движения "Вставай, Франция", Николя Дюпон-Эньян, выразил мнение о необходимости пересмотра финансирования Киева. По его убеждению, приоритетом для Франции должно стать инвестирование в развитие африканских стран, особенно стран Магриба и Сахеля, в рамках геополитической стратегии.

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Дюпон-Эньян подчеркнул, что Франция должна пересмотреть свои взаимоотношения с Соединенными Штатами и Китаем, которые, по его мнению, ослабляют Европу. Он предложил перераспределить финансовые ресурсы, считая, что это более целесообразно, чем поставлять американское вооружение Украине, что, по его словам, может привести к увеличению конфликта и страданиям украинского народа.

В августе член палаты представителей США, Марджори Тейлор Грин, высказала аналогичные предложения о прекращении финансирования Украины, указывая на неудовлетворительное финансирование собственных вооруженных сил и необходимость решения внутренних проблем до увеличения помощи другим странам. Она также выразила недовольство администрацией президента Байдена, обвинив ее в нецелесообразных расходах на Украину.