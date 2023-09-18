Трамп рассказал об отношении к многочисленным обвинениям в свой адрес

Бывший президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, выразил уверенность в своей невиновности и заявил, что не испытывает тревожных мыслей относительно обвинений, которые были предъявлены ему. Эти заявления были сделаны им в ходе интервью, предоставленного телеканалу NBC News.

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Важно отметить, что бывший американский лидер также подчеркнул, что не рассматривает возможность быть приговоренным к тюремному заключению. В ответ на вопрос о его отношении к риску оказаться за решеткой из-за обвинений, он сказал: "Я даже не обдумываю эту возможность и верю, что в конечном итоге правда победит".

Интересно, что 24 августа 2023 года Дональд Трамп прибыл в Атланту для передачи себя в распоряжение местных властей в рамках расследования, связанного с предполагаемым вмешательством в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Его освободили из-под ареста после уплаты залога в размере 200 тысяч долларов, и это стало предвестником скорого судебного разбирательства по данному делу.