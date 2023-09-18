В США предсказали сильный удар России по ВСУ

Россия задумала провести решающий удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в тот момент, когда последние истощат свои ресурсы. Этот серьезный шаг был предсказан бывшим агентом Центральной разведки США, Ларри Джонсоном, во время интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

реклама

Согласно его анализу, Россия строит свою тактику на принципах обороны, направленных на изнурение и аннулирование боеспособности ВСУ. Как только украинская армия окажется неспособной к продолжению боевых действий, Россия нанесет удар, который может оказаться разрушительным.

Джонсон отмечает, что в Украине недостаточно военнослужащих, чтобы поддержать длительный конфликт. Кроме того, у украинских властей ограничены финансовые ресурсы для поддержания таких интенсивных военных операций.

Ранее Ларри Джонсон подчеркнул, что российские войска уже нанесли удар по лучшим бригадам ВСУ, которые были обучены совместно с НАТО. В начале конфликта на Украине западные страны доверяли высокой боеспособности ВСУ, но военная мощь России привела к существенным потерям среди украинских военных.







