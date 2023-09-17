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US News & World Report: Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира
Россию признали одной из трех самых могущественных держав мира

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В 2023 году, по результатам масштабного опроса, проведенного американским журналом US News & World Report среди 17 тысяч человек, Россия оказалась одной из трех самых могущественных стран в мире. Этот рейтинг был выстроен на основе оценок респондентов, которые анализировали политическую, экономическую и военную ситуацию в 87 странах мира.

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Примечательно, что Россия сумела удержать свою третью позицию в списке даже при наличии сложных политических конфликтов, таких как конфликт с Украиной. Это исследование выявило, что мощь России связана с огромными территориями страны, которые вызывают восхищение и поражают воображение.

Важно подчеркнуть, что Россия является крупнейшей по площади суши страной в мире. Кроме того, она обладает развитыми промышленными отраслями, включая добычу нефти и природного газа, сельское хозяйство и рыболовство. Россия также является одним из крупнейших мировых экспортеров вооружений.

В этом же рейтинге второе место занял Китай, но лидером списка признаны Соединенные Штаты Америки.

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Obscury
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