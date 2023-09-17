На Украине назвали желаемый объем помощи от Запада в 2024 году

Украина на пороге 2024 года возлагает большие надежды на Запад, ожидая финансовую помощь в размере 43 миллиардов долларов для своего бюджета. Это заявление сделала Роксолана Пидласа, председатель комитета по бюджету Верховной Рады Украины. Она подчеркнула, что в ближайшем будущем правительство планирует вести активные переговоры с международными партнерами для обеспечения не только обороны страны, но и социальных нужд ее граждан.

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По словам депутата, ожидается, что выделенные средства будут использованы для покрытия всех необоронных расходов, включая социальные программы, гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры, что сделает страну более устойчивой и жизнеспособной.

Ранее посол США в Украине, Бриджет Бринк, подчеркнула, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов уже превысил 20 миллиардов долларов. Она также подчеркнула, что эта прямая финансовая помощь играет ключевую роль в обороне Украины от России, что делает ее жизненно важным аспектом национальной безопасности.

Таким образом, ожидания финансовой поддержки от Запада становятся критически важными для обеспечения экономической стабильности Украины и ее национальной безопасности в предстоящем году.