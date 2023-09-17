Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта

Бывший президент США, Дональд Трамп, в интервью телеканалу NBC выразил свою точку зрения о ситуации между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что украинские власти могли бы избежать эскалации конфликта, если бы они рассмотрели альтернативный сценарий.

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Согласно его мнению, если бы Украина была готова отказаться от небольшой части своей территории, это могло бы стать компромиссом, который спас бы страну от более серьезных последствий, включая аннексию со стороны России. Трамп выразил уверенность в том, что дипломатическое соглашение с Москвой могло бы предоставить возможность сохранить мир и стабильность.

Он также подчеркнул, что сделка могла бы быть вполне достижимой и выразил удовлетворение реакцией российского лидера, Владимира Путина, на его планы по разрешению конфликта на Украине за сравнительно короткий срок.