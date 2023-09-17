В США рассказали о ставшем «альфой и омегой» украинского наступления сражении

Бывший американский разведчик Скотт Риттер озвучил свои опасения по поводу текущей ситуации в Украине. По его словам, российские войска активно уничтожают последние резервы Вооруженных сил Украины в районе поселка Работино, расположенного в Запорожской области. Эту тревожную информацию он представил в интервью для YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

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В своем высказывании Риттер подчеркнул, что "В настоящий момент, во время нашего разговора, идет критическое сражение возле маленькой деревни Работино в Запорожской области. Эта битва стала ключевым моментом в контрнаступлении со стороны Украины. Украинские военные бросили в бой все свои ресурсы, но российские вооруженные силы продемонстрировали свою мощь и устойчивость".

По мнению Риттера, Украина стоит перед угрозой потери боеспособности армии в ближайшее время. Он предсказывает, что наступательные действия Вооруженных сил Украины в Запорожье могут завершиться неудачей.

Более того, Скотт Риттер ранее высказывал мнение о возможном крахе Украины и подчеркивал, что украинские вооруженные силы несут очень большие потери. С его точки зрения, Вооруженные силы Украины стремятся затянуть активные боевые действия до начала дождевого сезона, чтобы заморозить конфликт.