В Южной Корее пригрозили КНДР «концом режима» в случае ядерного удара

Президент Южной Кореи, Юн Сок Ель, выразил крайнюю серьезность и бескомпромиссность в своей реакции на потенциальные ядерные угрозы со стороны КНДР. В интервью агентству Associated Press он подчеркнул, что любая попытка КНДР применить ядерное оружие несомненно вызовет быстрый и решительный ответ, который, по его словам, "приведет к концу режима" в Северной Корее.

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Президент также подчеркнул, что Южная Корея и США работают совместно над улучшением своих возможностей сдерживания и реагирования на потенциальные угрозы как со стороны КНДР, так и других источников, включая ракетные угрозы.

Отметим, что ранее глава южнокорейского государства официально признал незаконность возможного военного сотрудничества между Россией и КНДР, выделяя нарушение международных санкций и резолюций Совета Безопасности ООН.

В связи с возможными поставками оружия между Россией и КНДР, правительство Южной Кореи активно рассматривает введение односторонних санкций в отношении обеих стран, демонстрируя свою решимость действовать в защите мировой безопасности и соблюдения международных норм.