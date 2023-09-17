Канада выделит Украине более 24 миллионов долларов на средства ПВО

Канада готова выделить 33 миллиона канадских долларов (примерно 24,3 миллиона американских долларов) Украине для поддержки ее средств противовоздушной обороны (ПВО). Это решение официально объявлено канадским министерством обороны, как сообщает Reuters.

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По заявлению оборонного ведомства, Канада присоединяется к международному партнерству, которое возглавляет Великобритания и которое нацелено на организацию закупок ПВО-средств для Украины. В это партнерство также включены Соединенные Штаты, Дания и Нидерланды.

Подробности указывают, что эта инициатива нацелена на закупку сотен ракет ПВО малой и средней дальности, а также связанных с ними систем.

Этот шаг следует за предыдущими действиями, когда 10 августа Канада передала Украине бронированные машины Senator. Кроме того, в июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава предоставила обучение почти 40 тысячам украинских военных.

Эти инициативы призваны укрепить сотрудничество между Канадой и Украиной и увеличить оборонную способность Украины, особенно в ответ на региональные вызовы и угрозы.