США провели переговоры с Китаем

Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, недавно провел встречу с главой Министерства иностранных дел Китая, Ван И. Встреча состоялась на Мальте в выходные дни 16-17 сентября, хотя конкретные детали обсуждения пока остаются за кулисами.

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Это не первая встреча между высокопоставленными представителями США и Китая в этом году. Ранее, в августе, стороны встретились в саудовской Джидде, чтобы обсудить возможные пути урегулирования кризиса на Украине. На американской стороне присутствовал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а китайскую делегацию возглавлял специальный представитель КНР по делам Евразии, Ли Хуэй.

Несмотря на то, что детали последних переговоров пока неизвестны, такие встречи высокопоставленных представителей двух крупных мировых держав могут играть важную роль в развитии международных отношений и разрешении актуальных мировых проблем.