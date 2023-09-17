Президент Финляндии призвал поддерживать отношения с Россией и выразил мнение, что ОБСЕ может стать эффективной площадкой для диалога

Западу предстоит выработать стратегию по поддержанию и укреплению отношений с Россией. К этому настойчиво призвал президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе интервью для The New York Times (NYT).

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Он подчеркнул важность не столько строительства глубокой дружбы, сколько способности стран терпимо взаимодействовать и даже немного понимать друг друга. С учетом возможного завершения конфликта на Украине обеспечение доверия в отношениях с Россией становится ключевой задачей, которая должна предотвратить возможность новых военных столкновений.

Президент Финляндии подчеркнул, что после завершения конфликта важно сохранить мир и стабильность в регионе, поскольку для обычных людей нет ничего более ценного, чем мирное соседство и стабильность.

Ранее Саули Ниинисте выразил мнение, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать эффективной площадкой для диалога между Россией и Украиной во время председательства Финляндии в 2025 году, способствуя сохранению мира и созданию более надежных механизмов безопасности в регионе.