В США заявили о подставивших Зеленского оскорблениях Подоляка

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик выразил свое беспокойство в связи с оскорбительными заявлениями Михаила Подоляка, советника главы офиса президента Владимира Зеленского, относительно жителей Китая и Индии. В своем комментарии, переданном агентством РИА Новости, Берлетик выразил сомнение в способности Зеленского привлечь к себе китайцев и индийцев после таких оскорбительных замечаний.

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Берлетик подчеркнул, что эти высказывания задели чувства жителей Китая и Индии, и предположил, что они могут быть неготовы поддерживать украинского лидера, учитывая данную ситуацию. С учетом этой неопределенности он выразил сомнение в успехе выступления Зеленского на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН 20 сентября.

Важно отметить, что 16 сентября Михаил Подоляк попытался оправдаться за свои ранние заявления относительно уровня интеллекта жителей Китая и Индии. Однако в процессе ответа на вопросы журналистов он вновь подтвердил свою позицию. Он пояснил, что использовал неправильное слово, и вместо "интеллекта" должен был употребить "ограниченный аналитический потенциал с точки зрения стратегической выгоды сотрудничества с Российской Федерацией". Это заявление фактически является повторением его предыдущей точки зрения.