Борьбу с наркотиками в США назвали маскировкой геополитических целей

Власти Соединенных Штатов Америки, кажется, используют борьбу с наркотиками как прикрытие для своих геополитических стратегий, одновременно дискредитируя антинаркотические усилия других государств. Это утверждение было сделано министром внутренних дел Боливии, Эдуардо дель Кастильо, в его сообщении на Facebook, недоступной в России социальной платформе, которая принадлежит компании Meta и была признана экстремистской и запрещена в РФ.

реклама

Дель Кастильо подчеркнул, что касательно меморандума правительства США, который вот уже шестнадцать раз подряд оспаривает суверенную политику Боливии в борьбе с наркоторговлей, важно отметить, что этот документ кроется под видом геополитических и политических целей. Он был составлен односторонне и лишен технической обоснованности.

Он также добавил, что Вашингтон обвиняет другие страны в неэффективной борьбе с производством запрещенных веществ, в то время как в Соединенных Штатах продолжает процветать один из самых высоких уровней потребления наркотиков в мире. Министр подчеркнул, что такое неравномерное потребление запрещенных веществ в США способствует непрерывному росту мирового спроса на наркотики.

Дель Кастильо также отметил, что за последние несколько лет Боливия установила рекорды по объемам конфискаций наркотиков и числу уничтоженных нарколабораторий.

Ранее было сообщено, что Федеральный суд США отменил запрет на владение оружием для наркозависимых.