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Президент Южной Кореи назвал незаконным военное сотрудничество России и КНДР
В Южной Корее назвали незаконным военное сотрудничество России и КНДР и выразили категорическое осуждение этой инициативы

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Президент Южной Кореи, Юн Сок Ель, вступил в острую дипломатическую борьбу, называя планируемое военное сотрудничество между Россией и КНДР незаконным. В интервью агентству Associated Press он выразил категорическое осуждение этой инициативы.

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Юн Сок Ель подчеркнул, что такой шаг со стороны России и Северной Кореи противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и международным санкциям. Он также выразил уверенность в том, что международное сообщество еще теснее объединится, чтобы противодействовать этому потенциально опасному сотрудничеству.

Ранее правительство Южной Кореи не исключило введение односторонних санкций в случае, если Москва и Пхеньян договорятся о поставках вооружений.

13 сентября состоялись высокопрофильные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи, Ким Чен Ыном, на космодроме Восточный. Саммит продолжался около шести часов, и на вопросы журналистов о возможном военно-техническом сотрудничестве с КНДР Путин отметил, что Россия соблюдает международные ограничения, хотя конкретные аспекты обсуждения остались неясными.

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