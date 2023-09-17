Лавров прокомментировал возможные поставки более дальнобойных ракет Киеву

"Поставки более дальнобойных ракет США в Киев не оживят ситуацию на Украине", заявил министр иностранных дел России, Сергей Лавров, в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Фрагмент этой беседы был опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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Лавров подчеркнул, что по его мнению, это не изменит суть текущего положения. Он выразил убеждение в том, что Украину готовили многие годы, чтобы она имела возможность противостоять России на стратегическом уровне.

Министр также заявил, что Соединенные Штаты активно влияют на ход боевых действий на Украине, предоставляя Киеву не только оружие, но и боеприпасы, а также разведывательные данные.

Согласно информации, опубликованной 10 сентября в Financial Times со ссылкой на источники, президент США Джо Байден скоро может принять положительное решение о поставке ракет ATACMS Вооруженным силам Украины. Это решение было вынесено после многочисленных обращений со стороны Киева, которому требуются эти ракеты для борьбы с российскими складами боеприпасов и штабными пунктами, находящимися далеко от передовой линии.