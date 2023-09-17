Пашинян оценил возможность подписания мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, оценил вероятность скорого подписания мирного соглашения с Азербайджаном на пятисторонней встрече, которая намечена на 5 октября в Гранаде, Испания. Это заявление было сделано источником "Коммерсантъ" в воскресенье, 17 сентября.

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По информации издания, глава Армении выразил надежду на подписание договора до конца текущего года или в начале следующего. Однако, отвечая на вопросы журналистов о шансах на достижение соглашения в Гранаде, он подчеркнул, что это сложная задача. В его словах было: "Надеемся, что интенсивные переговоры будут продолжены, и мы сможем найти решение для данной проблемы."

Следует отметить, что на встрече в Гранаде примут участие не только премьер-министр Армении, но и президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее, 17 сентября, Никол Пашинян подчеркнул, что Армения остается верной своему внешнеполитическому курсу и настаивает на соблюдении национальных интересов страны.