Сербия высказала недовольство ускорением процесса вступления Украины в ЕС

Европейский Союз активно рассматривает возможность присоединения Украины к своим рядам, что вызвало недовольство со стороны президента Сербии, Александра Вучича. В беседе с изданием Financial Times (FT), Вучич подчеркнул неравномерность в обращении со странами Балканского региона, в сравнении с Украиной.

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Политик выразил уважение к украинскому народу, но также выразил свою озабоченность тем, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС всего через год после подачи заявки, а также начала переговоры о членстве уже на следующий год. Это, по его мнению, свидетельствует о несоразмерности в поддержке со стороны ЕС.

Вучич подчеркнул, что текущая задержка в принятии Сербии в ЕС не соответствует реальному положению дел в стране. Он указал на тот факт, что на данный момент Сербия показывает более высокий уровень развития, чем Румыния и Болгария, когда они стали членами ЕС в 2007 году. Однако, несмотря на это, Брюссель уже говорит о возможности принятия Сербии лишь в 2030 году, вместо ранее обсуждавшегося 2025 года.

В завершение Вучич подчеркнул важность учета изменяющихся обстоятельств и поглощающей способности ЕС. Он отметил, что ЕС имеет ограниченное количество доноров и много стран, получающих финансовую поддержку, и ни одна из донорских стран не желает увидеть увеличение числа стран, оказывающих им давление.

Ранее президент Европейского совета, Шарль Мишель, объявил о планах ЕС по принятию Украины и Балканских стран в свой состав к 2030 году. В настоящее время официальными кандидатами на вступление в ЕС остаются Украина, Турция, Сербия, Албания, Молдова, Северная Македония и Черногория.