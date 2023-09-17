Ким Чен Ын преподнес подарок Тихоокеанскому флоту во время визита

В ходе своего визита в Приморский край, лидер КНДР, Ким Чен Ын, совершил жест дипломатической дружбы, вручив подарок Тихоокеанскому флоту России. В ответ, он принял подарки от главы Министерства обороны РФ, Сергея Шойгу, и командующего дальней авиацией ВКС России, Сергея Кобылаша. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

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Стоит отметить, что обстоятельства этого обмена подарками не раскрываются агентством, но известно, что Ким Чен Ын получил свои подарки во время посещения военного аэродрома Кневичи. Какие конкретно подарки были переданы между лидером КНДР и высокопоставленными военными российской стороны, остается загадкой.

Ранее было сообщено, что Олег Кожемяко, глава Владивостока, вручил северокорейскому лидеру бронежилет и набор беспилотных аппаратов, произведенных в Приморском крае. Этот жест подчеркивает укрепление дипломатических отношений между двумя странами.