Россия и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве по станции «Снежинка»

Россия и Китай приближаются к подписанию исторического соглашения о сотрудничестве в рамках амбициозного проекта по созданию арктической исследовательской станции с названием "Снежинка". Эта важная новость была официально объявлена Николаем Корчуновым, послом по особым поручениям Министерства Иностранных Дел России, и ее цитирует агентство РИА Новости.

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Заверяется, что планы по строительству этой станции активно обсуждаются обеими сторонами. Строительство самой станции уже идет полным ходом в Ямало-Ненецком автономном округе, и эта инициатива вызывает значительный интерес у китайской стороны.

Корчунов отметил, что достигнут важный этап во время последних консультаций между Россией и Китаем относительно Арктики, которые состоялись 7 сентября. Стороны успешно согласовали проект соглашения о сотрудничестве, и сейчас ведется активная работа над определением сроков и места его подписания.

Не менее важно подчеркнуть, что к этому проекту будут приглашены участвовать не только научные и образовательные организации, но и китайские компании. Это демонстрирует готовность Москвы к развитию научного и экономического сотрудничества в Арктике.

Следует отметить, что данное соглашение имеет потенциал для укрепления отношений между двумя странами и способствует научным исследованиям в одном из самых экологически важных регионов нашей планеты.