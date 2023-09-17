В МИДе заявили о мерах против усиления НАТО в Арктике, включая превентивные действия в зависимости от обстановки

Россия обязательно ответит на увеличение военной активности НАТО в Арктике. Николай Корчунов, посол по особым поручениям Министерства Иностранных Дел РФ, доложил агентству РИА Новости о позиции страны.

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Он подчеркнул, что решение НАТО укрепить свои вооруженные силы в этом регионе указывает на склонность альянса придерживаться силовых методов для обеспечения своей безопасности в северных широтах, даже если это может подвергнуть опасности другие страны. Корчунов подчеркнул, что Россия будет предпринимать соответствующие меры, включая превентивные действия, в зависимости от обстановки. Эти меры будут основываться на задачах, определенных Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Концепции внешней политики и Стратегии развития Арктической зоны России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет реагировать на попытки стран НАТО расширить свое влияние в Арктике. Лавров напомнил, что Россия всегда подчеркивала, что в данном регионе не должно быть места военным решениям для разрешения возникающих вопросов.