Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от поездки в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, находящийся в России, выразил свою полную удовлетворенность результатами текущего визита. Об этом важном событии сообщил Александр Мацегора, посол России в Северной Корее, в интервью для РИА Новости.

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Слова дипломата подчеркивают, что глава Северной Кореи остается весьма довольным достижениями и прогрессом, достигнутыми во время его визита. Следует также отметить, что этот визит Ким Чен Ына все ещё продолжается и привлекает внимание общественности.

Посол выразил предположение, что выбранный маршрут поездки Ким Чен Ына по России свидетельствует о стремлении Пхеньяна углубить взаимодействие с Москвой. Он также подчеркнул, что Дальневосточный федеральный округ остается в фокусе интересов северокорейского лидера, что может иметь важные последствия для региона.

Следует отметить, что Ким Чен Ын начал свой визит в Приморье 16 сентября. В ходе этой поездки глава КНДР попробовал блюда русской кухни, включая уху и палтус на груше. Также для него был приготовлен авторский суп с горчицей и розмарином, а на обед ему предложили вырезку молодого ягненка. Кроме того, Ким Чен Ын посетил балет "Спящая красавица" на сцене Мариинского театра во Владивостоке, что подчеркивает интерес лидера к культурным и международным обменам.