Белый дом принял необычное решение при публикации речи Байдена

Белый дом внес изменения в стенограмму выступления президента США Джо Байдена, чтобы уточнить его высказывание и исключить возможное недоразумение. В своей речи, произнесенной перед студентами принца Джорджа в Ларго, Мэриленд, 14 сентября, президент Байден подчеркнул свои достижения в создании 13 миллионов новых рабочих мест в стране. Он также подчеркнул рекордно низкий уровень безработицы, особенно среди афроамериканцев, латиноамериканцев и ветеранов. Однако его фраза о "рабочих без дипломов средней школы" вызвала некоторое недоразумение и могла быть неправильно истолкована как нарушение политической корректности.

реклама

Чтобы устранить это недоразумение и подчеркнуть свою поддержку всем работникам, независимо от образования, Белый дом решил внести изменения в стенограмму, добавив предлог "и" перед словами "рабочих без дипломов". Это позволило более ясно передать его идею о низкой безработице среди афроамериканцев, латиноамериканцев и ветеранов, не оскорбляя при этом никого.

Стоит отметить, что ранее Джо Байден также вызвал обсуждение, неправильно утверждая, что чудес света всего лишь девять, вместо десяти.