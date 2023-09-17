Названы вероятные места визита Ким Чен Ына в Приморье

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил намерение посетить несколько предприятий в Приморском крае, специализирующихся на пищевой промышленности. Эту информацию предоставил посол России в КНДР, Александр Мацегора, по данным РИА Новости.

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Дипломат уточнил, что одно из возможных предприятий, которые заинтересовали лидера Северной Кореи, находится в пригороде Владивостока. Он также подчеркнул, что Ким Чен Ын уже посетил несколько важных объектов, и программа его визита продолжает расширяться.

Следует отметить, что Ким Чен Ын прибыл в Приморье 16 сентября. Во время его визита во Владивостоке ему были предложены блюда местной кухни, включая уху и палтус на гриле. Его обед также включал авторский суп с горчицей и розмарином, с вырезкой молодого ягненка в качестве основного блюда. Этот визит является важным шагом в развитии отношений между двумя странами.