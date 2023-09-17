В Японии рассказали о тайне Украины

Последние заявления бывшего главного аналитика министерства иностранных дел Японии, Масару Сато, вызывают серьезную тревогу относительно данных о численности украинского населения и его будущего. Согласно Сато, информация о численности украинцев на данный момент остается государственной тайной, а ситуация усугубляется конфликтом в стране, что делает будущее украинского народа неопределенным и даже подвергает его риску исчезновения.

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Последний раз полноценная перепись населения на Украине проводилась в далеком 2001 году, когда в стране проживало 47 миллионов человек. С тех пор не существует точных данных о том, какова настоящая численность населения, и это вызывает серьезные вопросы о демографической ситуации.

Согласно отчету Украинского института будущего, население страны на текущий момент оценивается в 29 миллионов человек, что свидетельствует о существенном снижении численности за последние два десятилетия.

Кроме того, Масару Сато обратил внимание на другие тревожные факторы, такие как недостаток мужчин призывного возраста среди украинцев и снижение коэффициента воспроизводства населения до 0,7. Эти показатели подчеркивают сложное положение Украины, где украинцы как нация могут столкнуться с угрозой исчезновения.

Интересно отметить, что начиная с начала спецоперации, рождаемость на Украине сократилась на 28 процентов, что дополнительно усиливает демографические вызовы, с которыми сталкивается страна. В течение полугода в Украине родились 47 129 девочек и 49 626 мальчиков, что вызывает вопросы о будущем составе населения и его способности обеспечивать собственное развитие и сохранение идентичности.