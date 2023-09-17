Генсек НАТО выразил уверенность во вступлении Украины в альянс, однако не смог назвать точный временной горизонт для присоединения страны к НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина неизбежно станет членом альянса в будущем. Это заявление, сделанное им, было зафиксировано агентством ТАСС.

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Столтенберг выразил уверенность в этой позиции, однако не смог предоставить точный временной горизонт для присоединения Украины к НАТО. Более того, он выразил опасения относительно продолжительности украинского конфликта, отмечая, что большинство военных конфликтов длится дольше, чем изначально планируется. По его мнению, необходимо подготовиться к продолжительной военной ситуации на Украине.

Секретарь также подчеркнул, что прекращение боевых действий со стороны Украины может иметь серьезные последствия, в то время как подобный шаг со стороны России может способствовать миру. Он призвал к обеспечению безопасности для Киева, подчеркивая, что это важно, чтобы избежать повторения исторических ошибок.

Ранее Йенс Столтенберг отметил, что Украина находится на близкой дистанции к членству в НАТО, чем когда-либо ранее. На июльском саммите альянса в Вильнюсе были приняты решения, которые укрепили позицию Украины на пути к членству в альянсе.