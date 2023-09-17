Польша проведет учения у границы России с американскими танками и РСЗО и продемонстрирует впечатляющий малочисленный арсенал вооружений

Сообщается, что Польша запланировала провести учения с названием "Осенний огонь" в непосредственной близости к границе с Россией, в ходе которых предполагается активно использовать как американскую, так и польскую военную технику. Информация об этом была опубликована на официальном сайте польского правительства.

реклама

Учения "Осенний огонь" запланированы на воскресенье, 17 сентября, и будут проводиться в Учебном центре Сухопутных войск в Бемово-Писке. По сути это мероприятие представляет собой демонстрацию впечатляющего арсенала вооружения, включая танки Abrams, системы залпового огня HIMARS и разведывательные беспилотники FlyEye. В общей сложности на полигоне будут представлены около 70 единиц различной военной техники, включая самолеты, ракетные установки, бронетранспортеры и другие артиллерийские средства. Учения также включают практические стрельбы, и в них примут участие почти 1000 военнослужащих, включая спецназовцев.

Важно отметить, что ранее была объявлена информация о планах НАТО провести крупномасштабные учения "Стойкий защитник" весной 2024 года. Эти учения охватывают территории Германии, Польши и стран Балтии и предусматривают проведение от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, а также мобилизацию более 50 кораблей и участие примерно 41 тысячи военнослужащих.