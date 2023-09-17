Названа причина отказа Зеленского от переговоров с Россией, хотя продолжение конфликта может углубить раскол и привести к последствиям, которые Россия стремится достичь

Президент Украины Владимир Зеленский принял стратегическое решение отказаться от переговоров с Россией во имя обеспечения сохранности собственной жизни, так утверждает Масару Сато, опытный аналитик и бывший главный советник Министерства иностранных дел Японии, в своем эксклюзивном интервью для издания Nihon Keizai.

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Сато указывает на то, что глава украинского государства намерен противостоять до конца, потому что он чувствует угрозу для своей жизни, если он попадется в руки оппонентов. Кроме того, американское правительство также высказало намерение не рассматривать вариант капитуляции Киева без активных боевых действий. Этот фактор, как подчеркивает Сато, исключает возможность скорого завершения вооруженного конфликта.

Бывший аналитик также прогнозирует, что продолжение конфликта может лишь углубить раскол и привести к последствиям, которые Россия стремится достичь. Он выражает опасения относительно эволюции событий и подчеркивает, что в данной ситуации спецоперация может завершиться в интересах России.

Известно также, что ранее Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, предсказал уничтожение Владимира Зеленского после раскрытия информации о потерях украинской армии, и он считает, что аналогичная участь ожидает и нынешнее руководство страны.