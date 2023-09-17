В США рассказали о возможностях самого вооруженного истребителя

Совершенно новый истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II создает хорошее впечатление своей уникальной боевой мощи. Этот американский летательный аппарат способен нести на борту внушительное количество ракет класса "воздух-воздух" - целых 12 штук. Согласно данным, представленным в публикации Popular Mechanics, этого набора вооружения при (обычном проценте поражения) хватит для уничтожения шести вражеских самолетов.

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Главный момент заключается в том, что F-15EX Eagle II отличается своей способностью эффективно переносить и использовать оружие. В конце августа, истребитель из 53-го авиакрыла Военно-воздушных сил США продемонстрировал свою силу, совершив полеты с тремя крылатыми ракетами класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM и 12 ракетами AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух".

Один из ключевых секретов этой выдающейся способности заключается в использовании передовых пилонов Advanced Missile and Bomb Ejector Rack (AMBER). Эти инновационные стойки, предназначенные для размещения ракет и бомб, обеспечивают надежное соединение между самолетом и его арсеналом, что позволяет перевозить на 50 процентов больше ракет класса "воздух-воздух", в общей сложности до 12 штук.

Этот арсенал делает F-15EX Eagle II несравненно одним из самых мощно вооруженных истребителей в истории авиации. Даже при вероятности поражения цели ракетами AMRAAM в 50 процентов, истребитель способен сбить шесть вражеских воздушных целей. Но не только оружие делает F-15EX впечатляющим - он также оборудован современной электродистанционной системой управления и новым бортовым оборудованием.

Ранее, в марте, The Drive сообщало, что ВВС США планируют увеличить количество закупаемых F-15EX Eagle II с 80 до 104 самолетов в рамках проекта бюджета на финансовый год 2024. Исходно планировалось приобрести 144 таких истребителя. Это подчеркивает важность F-15EX в стратегических планах американской военной армии и его роль в обеспечении национальной безопасности Соединенных Штатов.