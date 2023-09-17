Мали, Буркина-Фасо и Нигер договорились о коллективной обороне

С целью обеспечения безопасности и благополучия своего населения, Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили объединить усилия и создать Альянс государств Сахеля, что было официально закреплено подписанием Хартии Липтако-Гурма. Это важноетсоглашение было представлено президентом переходного периода Мали, полковником Ассими Гоита, через социальные сети.

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Хартия Липтако-Гурма имеет за цель установить фреймворк для коллективной обороны и взаимопомощи, направленной на обеспечение безопасности и благополучия населения. Она призвана структурировать усилия в борьбе с террористическими и экстремистскими группировками, контролирующими приграничные районы Буркина-Фасо, Мали и Нигера, что, как отмечает ТАСС, представляет серьезную угрозу.

Важно также отметить, что власть в этих странах на данный момент находится в руках военных лидеров, которые пришли к ней в результате государственных переворотов. Власти надеются, что эти перемены в политической структуре региона создают основу для новой эпохи сотрудничества и солидарности, воплощенной в Хартии Липтако-Гурма, и направленной на обеспечение мира и стабильности в уязвимом регионе Сахеля.