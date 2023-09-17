Стало известно о возможной замене Зеленского на заседании СБ ООН

На предстоящем заседании Совета Безопасности ООН, посвященном Украине, намечается интересное развитие событий. Согласно информации, полученной от источника в ООН, возможно, вместо президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии появится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Важно подчеркнуть, что присутствие украинского лидера на данном заседании пока не подтверждено. Это связано с тем, что формат таких мероприятий не предполагает обязательного участия глав государств.

Кроме того, источник также отмечает, что на данный момент нет информации о планах американского президента Джо Байдена по участию в этом мероприятии.

Следует также учесть, что ранее сообщалось о намерении главы Министерства Иностранных Дел России, Сергея Лаврова, принять участие в заседании Совбеза ООН по Украине. Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, оценил это мероприятие как "очередное шоу", выразив сомнение в практической пользе от данного заседания.