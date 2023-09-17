В Стамбуле загорелась крыша популярного рынка

На крыше одного из самых впечатляющих закрытых рынков в мире, который находится в самом Стамбуле, произошел сильный пожар. Об этом сообщила известная турецкая газета "Cumhuriyet".

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Следует отметить, что возгорание началось на Гранд-базаре, который пользуется огромной популярностью среди туристов, примерно в 23:00 по местному времени (что соответствует московскому времени). Пока не ясно, что послужило причиной пожара. На место происшествия было направлено множество пожарных бригад.

Гранд-базар в Стамбуле - это истинное чудо архитектуры и культурного наследия. Этот огромный рынок, состоящий из 66 улиц, поражает своим разнообразием: здесь расположено более четырех тысяч магазинов, предлагающих ювелирные украшения, антиквариат, ковры, сувениры и множество других товаров. Также на его территории находятся разнообразные рестораны, жилые дома, мечети и даже кладбище, что делает этот место уникальным историческим комплексом.