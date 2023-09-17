В НАТО назвали численность резерва для атаки

НАТО разработало стратегию реагирования на потенциальные угрозы, включая активацию 300 тысяч военных в первый месяц, как объявил глава военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр.

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В соответствии с новыми оборонными планами НАТО, альянс стремится поддерживать этот контингент в состоянии высокой боеготовности на протяжении 30 дней. Как подчеркнул адмирал Бауэр, "Мы должны быть готовы в случае атаки. Это требует наличия большого числа военных, находящихся в высокой готовности, и это задача, которую нельзя выполнить за одну ночь."

На последующих этапах НАТО планирует мобилизовать дополнительные силы, что в итоге может увеличить численность до 3,5 миллиона человек, как пояснил адмирал Бауэр.

Адмирал подчеркнул, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет угрозы для этой страны. Он подчеркнул, что эта позиция была доложена российской стороне и подтверждена.