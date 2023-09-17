Сенаторы США призвали Байдена поставить Украине ракеты ATACMS как можно скорее

Четыре американских сенатора - Том Коттон, Роджер Уикер, Сюзан Коллинс и Линдси Грэм, настойчиво призвали президента США, Джо Байдена, предоставить Украине тактические ракеты MGM-140 ATACMS без лишних задержек. Эта важная инициатива была объявлена через публикацию в The Hill.

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Парламентарии считают, что поставка ATACMS окажет значительное поддерживающее воздействие на Вооруженные силы Украины (ВСУ), позволяя им достичь ключевых целей до начала холодного времени. В письме они подчеркнули, что дальнейшее откладывание этого решения только повлечет угрозы для национальной безопасности США и продлит продолжающийся конфликт.

Ранее, представитель Пентагона подтвердил, что решение о поставке Украине тактических баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров, пока не было окончательно принято американским руководством.