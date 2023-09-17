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Глава комитета НАТО Бауэр: альянс не представляет угрозу для России
В НАТО заверили в отсутствии угрозы для России

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Альянс НАТО не имеет намерений агрессировать против России, что делает его для нее дружественной стороной. Это заявление сделал глава военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр, согласно информации, предоставленной РИА Новости.

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Бауэр подчеркнул, что Россия осведомлена о наших намерениях: "Мы не имеем планов нападать на нее", - подчеркнул он в ходе своего выступления на ежегодной конференции начальников генштабов стран-членов НАТО.

Ранее заместитель генсека НАТО, Мирча Джоанэ, также подтвердил отсутствие угрозы со стороны России. Он также заметил, что у НАТО нет доказательств преднамеренности падения частей беспилотного летательного аппарата на территории Румынии.


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