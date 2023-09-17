В НАТО заверили в отсутствии угрозы для России

Альянс НАТО не имеет намерений агрессировать против России, что делает его для нее дружественной стороной. Это заявление сделал глава военного комитета альянса, адмирал Роб Бауэр, согласно информации, предоставленной РИА Новости.

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Бауэр подчеркнул, что Россия осведомлена о наших намерениях: "Мы не имеем планов нападать на нее", - подчеркнул он в ходе своего выступления на ежегодной конференции начальников генштабов стран-членов НАТО.

Ранее заместитель генсека НАТО, Мирча Джоанэ, также подтвердил отсутствие угрозы со стороны России. Он также заметил, что у НАТО нет доказательств преднамеренности падения частей беспилотного летательного аппарата на территории Румынии.



