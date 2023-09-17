В США заявили об истощении экономики из-за конфликта на Украине

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил убеждение, что американская экономика находится в упадке из-за стремления американских властей поддерживать конфликт на Украине, который, по его мнению, нацелен на ослабление России. Свое мнение он выразил в сообщении в социальной сети X (бывший Twitter).

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Макгрегор подчеркнул, что первоначальная цель участия в конфликте на Украине заключалась в ослаблении России, но теперь это решение кажется абсурдным, поскольку внутри американской политики существуют различия и расхождения во мнениях.

Офицер подчеркнул, что ресурсы Америки исчерпываются, и он считает, что президент России, Владимир Путин, осознает эту ситуацию.

Военный также добавил, что для погашения огромного внешнего долга США необходимо выделять средства, сравнимые с военным бюджетом страны, что составляет около трех триллионов долларов.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, как было сообщено помощником американского лидера по национальной безопасности, Джейком Салливаном.