В США рассказали о молчании западных СМИ о ситуации на Украине

Западные СМИ перестали активно освещать события на Украине в свете неудач, которые переживают украинские вооруженные силы на линии конфликта. Это заявление сделал Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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Для подкрепления своих слов, Джонсон провел анализ количества новостей, посвященных украинскому конфликту, опубликованных в текущем и предыдущем году. Он отметил, что в настоящее время наблюдается выдающаяся "мертвая тишина" и яркий контраст с предыдущим годом, когда новости о событиях в Украине обновлялись каждые полчаса.

Джонсон пришел к выводу, что убывающий интерес западных СМИ к украинскому конфликту связан с неудачами украинской армии на линии конфликта и значительными потерями, которые она понесла. Он также выразил предположение о возможном прекращении поддержки Украины со стороны Запада. В этой связи он также подчеркнул, что страны-члены НАТО начинают сомневаться в целесообразности поставок вооружений Киеву.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, также высказал свое мнение по этому вопросу, отметив, что западные СМИ, возможно, подвергаются воздействию военной цензуры и утомляют своих читателей антироссийской пропагандой.