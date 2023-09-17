В России анонсировали участие Лаврова в заседании СБ ООН с Зеленским

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, подтвердил свое участие в предстоящем заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом информировал Василий Небензя, постпред России при ООН.

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Небензя подчеркнул, что Россия всегда активно участвует в собраниях Совета Безопасности, посвященных украинской проблематике, и ожидает успешного продолжения этой традиции на предстоящем мероприятии.

Важно отметить, что на мероприятии также будет присутствовать президент Украины, Владимир Зеленский. В предшествующих заявлениях Небензя выразил свое сомнение относительно ожидаемых результатов заседания, назвав его "очередным шоу". Он считает, что мероприятие имеет ограниченную политическую ценность и представляет собой инициативу, вдохновленную политическими мотивами со стороны Запада."