Небензя назвал грядущее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН), Василий Небензя, высказал свое мнение о предстоящем заседании Совета Безопасности ООН, называя его еще одним этапом в спектакле с участием Владимира Зеленского. Эти оценки были представлены в информационном сообщении от РИА Новости.

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Согласно Небензе, исход данного заседания, по его мнению, будет лишен смысла. Постпред России при ООН утверждает, что встреча Совета Безопасности ООН стала инструментом политической игры, запущенной Западом. Небензя также отметил, что западные делегации слишком сосредоточены на стремлении наказать и "подавить" Россию, превращая Совет Безопасности в площадку для проведения своих пиар-кампаний.

Ранее представитель Албании, которая в текущем месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, Ферит Ходжа, сообщил о формате предстоящего заседания, посвященного ситуации в Украине и запланированного на 20 сентября. По его информации, на данной встрече не планируется принятие резолюций или публикация заявлений по итогах обсуждения.