В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

Согласно экс-агенту ЦРУ Рэю Макговерну, страны НАТО могут принять активные меры в ответ на поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ), возможно, отправив свои войска на украинскую территорию. Этот вопрос был поднят в ходе интервью, которое Макговерн дал на YouTube-канале Judging Freedom.

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Анализируя текущую ситуацию, гость программы обратил внимание на серьезные потери, которые понесла Киевская сторона на линии конфликта. Он выразил сомнение, решится ли НАТО на вмешательство до полного разгрома Киева.

Макговерн отметил, что в Соединенных Штатах рассматривается возможность такого сценария. Кроме того, он предложил вариант некой компенсации украинским силам, включающий передачу им ракет ATACMS, способных наносить удары на расстоянии до 300 километров.

Не стоит забывать, что Североатлантический альянс ранее объявил о намерении провести крупнейшие учения с момента холодной войны.