В Пентагоне прокомментировали слухи о скорых поставках ATACMS Украине

Руководство Соединенных Штатов пока не приняло окончательное решение относительно поставок тактических баллистических ракет ATACMS Украине, которые имеют потенциал поражать цели на расстоянии до 300 километров. Эти сведения подтверждены представителем Пентагона.

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Согласно информации, полученной от The Wall Street Journal, подготовка к передаче ракет ATACMS Украине находится на завершающей стадии, и окончательное решение о поставках предстоит принять президенту Джо Байдену.

Однако, в соответствии с информацией, предоставленной Axios и ссылающейся на свои источники, объявление о поставках в ближайшие дни, во время ожидаемой встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера в Вашингтоне 21 сентября, не планируется.

Эти поставки ATACMS могут кардинально изменить баланс сил в конфликте, предоставляя Вооруженным Силам Украины возможность атаковать российские позиции, которые ранее оставались за пределами досягаемости их вооружений. Важно отметить, что Киев обязуется не применять эти ракеты для нападения на территорию России до 22 февраля 2022 года.

Заместитель главы Министерства Иностранных Дел России, Сергей Рябков, характеризовал планы США как "беспрерывную эскалацию" конфликта и "игнорирование очевидных рисков". Он также выразил сожаление, что "американцы полностью отвергли все разумные альтернативные подходы к этой проблеме".