НАТО проведет крупнейшие после холодной войны учения

Североатлантический альянс с уверенностью объявил о намерении провести свои наиболее масштабные военные учения с момента окончания Холодной войны. Новость об этом важном событии была официально анонсирована главой Военного комитета альянса, адмиралом Робом Бауэром, во время пресс-конференции, проведенной в рамках ежегодной конференции начальников генеральных штабов стран-членов НАТО в Осло, как докладывает ТАСС.

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Эти масштабные учения получили название "Стойкий Защитник" и запланированы на весну 2024 года, что подчеркивает их стратегическое значение и долгое ожидание.

Предварительная информация о подготовке НАТО к этим внушительным военным маневрам была предоставлена изданием The Financial Times. Согласно этим данным, учения включат в себя впечатляющее число элементов: от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, более чем 50 кораблей, а также участие приблизительно 41 тысячи военнослужащих.

Планируется, что эти учения будут проводиться на территории Германии, Польши и стран Балтии в период с февраля по март. Это вписывается в новую стратегию обучения НАТО, которая предполагает проведение двух таких масштабных учений ежегодно, и подчеркивает серьезное обязательство альянса по обеспечению безопасности и готовности к современным вызовам.