Италия попросила Евросоюз помочь снизить поток мигрантов

Премьер-министр Италии, Джорджи Мелони, обратилась к Европейскому союзу (ЕС) с настоятельной просьбой о помощи в сокращении потока мигрантов. Это стало известно из сообщения агентства Bloomberg.

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По данным издания, Мелони пригласила председателя Европейской комиссии, Урсулу фон дер Ляйен, посетить итальянский остров Лампедуза, чтобы самостоятельно увидеть нарастающую кризисную ситуацию, связанную с прибытием тысяч мигрантов на плотах из Северной Африки. Данное посещение намечено на 17 сентября.

Кроме того, итальянская премьер-министр обратилась к председателю Европейского совета, Шарлю Мишелю, с просьбой внести обсуждение актуальной ситуации в повестку дня заседания ЕС, запланированного на октябрь, и призвала создать миссию с целью пресечения незаконных миграционных потоков в Европу.

В четверг, 14 сентября, мэр Лампедузы, Филиппо Маннино, предупредил, что ситуация с мигрантами на острове достигла критической точки, как сообщает CNN. За последние 48 часов зарегистрировано прибытие более 7000 человек.

По ранее представленным данным, начиная с января 2023 года, число мигрантов, прибывших в Италию через море, составило 100 тысяч человек, что эквивалентно общей численности за весь 2022 год. Также отмечается, что еще 180 тысяч мигрантов в настоящее время находятся в центрах приема беженцев, что является рекордом с 2018 года.