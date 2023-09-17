Назван решающий фактор завершения контрнаступления ВСУ

Решающим фактором для завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет, по мнению военного эксперта Франца-Стефана Гади, истощение их кадровых и оружейных ресурсов, как сообщает РИА Новости.

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Гади подчеркнул, что "не погода, как полагают некоторые эксперты, будет определяющей переменной, а именно истощение кадровых и вооруженных резервов ВСУ."

По его прогнозам, кульминация контрнаступления украинских вооруженных сил ожидается в ближайшие недели, возможно, к концу текущего месяца или в середине следующего. Гади предполагает, что операция ВСУ будет заметно замедляться вследствие дефицита ресурсов. Также он подчеркнул сложности, с которыми сталкиваются украинские военные, пытаясь поддерживать активные боевые действия без воздушного превосходства.

Ранее Гади отмечал, что танкисты и водители ВСУ не оправдали ожиданий западных стран, которые рассчитывали на более компетентное обращение с военной техникой. Он также подчеркнул, что украинские вооруженные силы понесли значительные потери, включая утрату значительного количества боевых машин.