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Депутат Чепа: стоит закрыть границу с запрещающими въезд автомобилям РФ странами
В России предложили меры против запрещающих въезд российским автомобилям стран

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Алексей Чепа высказал предложение о закрытии российских границ для стран Европейского союза, которые ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией. В интервью с «Лентой.ру», депутат подчеркнул, что это возможное решение должно сопровождаться иными экономическими шагами.

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Экономические меры включают в себя повышение тарифов на продукцию, поставляемую из этих стран, но это может оказать воздействие на российских бизнесменов, которые будут вынуждены искать альтернативные рынки сбыта.

Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония уже ввели ограничения на въезд российских автомобилей на свои территории. Эти меры распространяются на все страны-члены Европейского союза, граничащие с Россией.

Помимо ограничений на автомобили, Еврокомиссия также ужесточила правила санкций против России, включая запрет на ввоз смартфонов, одежды и товаров личной гигиены. Таможенные службы ЕС рекомендовали сосредотачивать внимание на транспорте и принимать обоснованные решения относительно других товаров.

Эти действия ставят под вопрос будущее торговых и экономических отношений между Россией и Европейским союзом, и Россия активно обсуждает возможные шаги в ответ на данную ситуацию.

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#россия #новости
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