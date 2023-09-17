Власти Польши объявили тендер на строительство барьера на границе с Белоруссией

Польша активно рассматривает возможность строительства барьера на границе с Белоруссией, и сейчас проводит тендер на этот проект. С этой информацией выступил глава Министерства Внутренних Дел Польши, Мариуш Каминьский, по данным агентства ТАСС.

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Согласно Мариушу Каминьски, будущий барьер протяженностью 172 километра будет оборудован современными электронными системами слежения.

Каминьский также подчеркнул, что все заинтересованные компании могут представить свои предложения до 22 сентября, а завершить тендер планируется в середине ноября, с началом строительства ограждения в текущем году.

Предыдущие отчеты властей также сообщали, что Польша начнет применять ограничения к въезду легковых автомобилей, зарегистрированных в России, с 17 сентября.