Европейская страна продлила запрет на поставку зерна с Украины

Словакия продлевает запрет на поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до конца текущего года. Это решение было принято с целью защиты местных сельхозпроизводителей от сильного давления. Информацию об этом распространил представитель словацкого правительства, Петер Майер, ссылаясь на словацкие СМИ.

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Важно отметить, что Европейская Комиссия не продлила общее эмбарго на поставки указанных видов зерновых и других продовольственных товаров из Украины для всего Евросоюза. Поэтому каждая страна принимает решение на национальном уровне.

Ранее Польша ввела неопределенный срок запрета на поставки зерна из Украины, а Венгрия ограничила ввоз 24 наименований продуктов из этой страны, не указав срок действия ограничений.

Решение Еврокомиссии о запрете импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в некоторые страны Евросоюза было принято в начале мая. Причиной этого решения были логистические трудности и переполнение складов. Важно подчеркнуть, что транзит данных товаров в другие страны Евросоюза или за его пределы не подвергался регулированию.

Для перечисленных стран украинские зерновые создавали избыточное предложение на рынке и давали возможность снижения цен, что наносило ущерб местным производителям. Власти данных стран стремятся предотвратить возможные финансовые потери в аграрной сфере.

Украинские власти заявили о своей обеспокоенности возможными действиями европейских стран по введению запретов на ввоз украинского зерна и выразили готовность начать диалог относительно логистики поставок с европейскими партнерами.